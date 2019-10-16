الغابون: مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء تشكل الحل التوافقي الأساسي

أكدت الغابون، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل التوافقي الأساسي لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل الغابون أمام أعضاء اللجنة إن بلاده “تدعم وتشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تخلق آفاقا ذات مصداقية، تتيح ليس فقط، وضع حد للمأزق الحالي، بل أيضا التوصل إلى حل سياسي تفاوضي”.

وأضاف أن قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها ذات مصداقية وعملية وتنسجم مع القانون الدولي، كما تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وضرورة إشراك الساكنة المحلية.

وقال الدبلوماسي الغابوني إن مشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+ في اجتماعي المائدة المستديرة اللذين انعقدا تحت رعاية الأمم المتحدة، تمثل تقدما هاما، مثمنا التزام الأطراف بالمشاركة في المائدة المستديرة الثالثة التي ستنعقد وفقا لقرار مجلس الأمن 2468.

وأبرز أن انخراط كافة الفاعلين المعنيين من شأنه أن يسهم في الحد من مخاطر زعزعة الاستقرار الذي تسببه الأنشطة الإرهابية، وتعزيز السلم والأمن في منطقة الساحل.