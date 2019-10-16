ناسا تقدم موعد رحلة سير فضائية نسائية لإصلاح عطل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس الثلاثاء، إنها غيرت موعد أول رحلة سير في الفضاء بطاقم نسائي كامل.
وأعلنت تقديم الرحلة ليوم الخميس أو الجمعة المقبلين، بدلا من الإثنين المُقبل، بسبب عطل في وحدة التحكم في طاقة البطارية مطلع الأسبوع، بمحطة الفضاء الدولية.
وستنطلق رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مير أولا، لتبديل المكون التالف، بدلا من تركيب البطاريات الجديدة، التي كانت هي المهمة الأصلية.
الأسبوع الماضي، قام رواد فضاء برحلتي سير في الفضاء لاستبدال بطاريات محطة الفضاء القديمة.
أمامهم ثلاث رحلات سير في الفضاء لإنهاء عمل البطارية. وأُلغيت رحلة السير المقررة الأربعاء التي كانت تهدف لتبديل البطارية.
تُعد هذه الرحلة الأولى من نوعها لأنها ستكون أول رحلة سير في الفضاء للنساء فقط منذ أكثر من نصف قرن.
وقالت ناسا إن رواد الفضاء الستة في المحطة ما زالوا آمنين، بالرغم من العطل.
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