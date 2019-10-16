الناصرة: مصاب في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجروح في جريمة طعن بمدينة الناصرة، الليلة الماضية.
وذكرت مصادر طبية أن شخصا يبلغ 65 عاما تعرض للطعن بآلة حادة، وذلك في حي المطران بمدينة الناصرة، الليلة الماضية.
وأضافت أنه جرى نقل المصاب بواسطة سيارة خصوصية، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بأنها خطيرة.
إلى ذلك، استدعيت الشرطة إلى المستشفى وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تكشف خلفيتها ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين باقتراف الجريمة.
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