عجوز يعزل عائلته عن العالم الخارجي لمدة 9 سنوات!

وقال صاحب المقهى، كريس ويستربيك، لقناة ”ار تي في درينته الهولندية“ إن ”الشاب كان بشعر ولحية طويلين، وكان مرتبكًا“.
وأضافت الصحيفة أن كريس أكد أن "الشاب قال إن لديه إخوة وأخوات يعيشون في المزرعة... وإنه كان الأكبر سناً ويريد إنهاء الطريقة التي كانوا يعيشون بها".
وعندما ذهبت الشرطة للمنزل الريفي الذي كان داخل مزرعة منعزلة ومحاطة بأسوار عالية، سلكت رحلة سرية للوصول إلى الدرج المؤدي لغرفة جلوس مخبأة خلف مخزن، حيث تختبئ العائلة.
ووجدت الأب 58 عامًا على السرير، حيث أصيب بجلطة دماغية منذ عدة سنوات، ويحتفظ بأبنائه الفتيات والشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 25 عامًا دون أن يعلم أحد بوجودهم.
وتبين أن الأبناء الستة لم يتصلوا مع العالم الخارجي، حيث عاشوا تمامًا من الاكتفاء الذاتي من حديقة خضراوات وماعز خاصة بهم.
وأكدت الشرطة أنها أطلقت سراح الأبناء ووضعتهم تحت الرعاية، بينما اعتقلت الأب لاستكمال التحقيق معه.
وقال متحدث باسم الشرطة "أولاً وقبل كل شيء، نرى أن مهمتنا هي توفير رعاية ودعم جيدين للعائلة".
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