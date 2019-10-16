صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو للعراق ويخفضها للسعودية وإيران

رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعراق، فيما خفضها لكل من السعودية وإيران وقطر والكويت.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، على خلفية العقوبات الأمريكية والتوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط.
واشار الصندوق الى انه من المتوقع أن "ينكمش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5% في ظل العقوبات الأميركية الخانقة، فيما تراجعت توقعات النمو في السعودية إلى 0.2%، بعدما كانت توقعات سابقة عند مستوى 1.6 في نيسان، و1.9 في تموز".
مع ذلك، رجح الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي السعودي في العام المقبل عتبة 2.2%، وسط توقعات بأن تساعد إصلاحات متواصلة في المملكة في اكتساب قطاعها غير النفطي مزيدا من القوة في 2020.
كما تراجعت توقعات النمو في الكويت وقطر وسلطنة عمان، وبالنسبة للإمارات، صاحبة أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، فقد انخفضت توقعات النمو إلى 1.6% بعدما كانت عند عتبة 2.8% في نيسان، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي في دبي.
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