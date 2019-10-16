الان تتابع 74 قتيلاً في أسوأ إعصار باليابان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:
يبحث عمال الإنقاذ في اليابان عن مفقودين اليوم الأربعاء فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه) إن عدد قتلى واحد من أسوأ الأعاصير التي تجتاح البلاد ارتفع إلى 74 قتيلا غرق كثيرون منهم بسبب فيضان عشرات الأنهار على ضفافها.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بينما أصيب أكثر من 220 آخرين بعدما اجتاح الإعصار
هاجيبيس الأرخبيل الياباني مطلع الأسبوع. وفي النصف الشرقي من جزيرة هونشو الرئيسية فاض 52 نهرا.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة ستصرف 710 ملايين ين (6.5 مليون دولار) لجهود الإغاثة من الكارثة.
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