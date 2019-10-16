بتهمة التجسس.. إيران تحتجز باحثاً فرنسياً ثانياً

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

سجن

متابعات_الخليج 365

أكدت صحيفة "لو فيغارو" اليوم الأربعاء، أن إيران تحتجز مواطناً فرنسياً ثانياً منذ الصيف، الأمر الذي من المرجح أن يعقد جهود فرنسا لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.



وذكر مصدران مطلعان على الأمر أن رولان مارشال وهو باحث كبير في جامعة "سيانس بو" محتجز في إيران لكنهما أحجما عن ذكر المزيد من التفاصيل نظراً لحساسية المسألة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

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ومارشال هو زميل للباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية وتحتجزها إيران منذ يونيو(حزيران).

وفي الرابع من أكتوبر(تشرين الأول) قالت إيران إن "دعوة فرنسا للإفراج عن فاريبا عادلخاه 60 عاماً يُعد تدخلاً في شؤونها الداخلية ولن يسهم في حل المسألة.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتوسط بين إيران والولايات المتحدة وسط تزايد حدة التوتر بين الجانبين في الشهور الماضية.