منظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها في شمال شرق سوريا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 منظمة أطباء بلا حدود متابعات_الخليج 365 ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء، أنها علقت معظم أنشطتها للمساعدة الطبية في شمال شرق سوريا وتجلي جميع موظفيها الدوليين، في أعقاب ضربات جوية وأعمال عنف منذ شروع تركيا في عملية عسكرية بالمنطقة.

Advertisements وقالت المنظمة في بيان "قرار تعليق معظم أنشطة أطباء بلا حدود يأتي بينما يخرج الوضع الإنساني عن نطاق السيطرة وستزيد الاحتياجات الإنسانية على الأرجح". وجاءت الخطوة التي أقدمت عليها أطباء بلا حدود في أعقاب تحرك مماثل قامت به منظمة إغاثة أخرى، هي ميرسي كور، أمس الإثنين.

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