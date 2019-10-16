عاجل.. وزير الدفاع القطري يدافع عن الغزو التركي لشمال شرق سوريا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الغزو التركي لشمال شرق سوريا

الخليج 365 ـ متابعات

دافع وزير الدفاع القطري عن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا، بحسب ما أكدته وكالة الأناضول.



وقال الوزير القطري: ما تقوم به تركيا في سبيل المحافظة على وحدة الأراضي السورية لم تقم به الجامعة العربية.

وتابع دفاعه قائلا: تركيا تستضيف 4 ملايين لاجيء ولو كان تعاملها سيء لفتحت الأبواب وأغرقت أوروبا باللاجئين.

وأنعش الهجوم التركي حظوظ تنظيم داعش بالعودة إلى المناطق التي غادرها قبل عامين.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي، فرار 9 فرنسيات منتميات لداعش من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في شمال غرب سوريا.

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وقال الوزير، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 16، 2019: سأتوجه إلى العراق لمناقشة الإطار القانوني لمحاكمة المنتمين لداعش المعتقلين في سوريا.

وفي وقت سابق حذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن الهجوم التركي على مناطق في شمال شرق سوريا سيتسبب في هروب سجناء لداعش.

وبدأت تركيا، قبل أسبوع، عملية عسكرية واسعة ضد قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة والرقة السوريتين.

وأدت العملية التركية إلى نزوح أكثر من 200 ألف مواطن من تلك المناطق.