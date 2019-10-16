باريس: فرار 9 فرنسيات منتميات لداعش من مخيم يسيطر عليه الأكراد بسوريا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الفرنسي، فرار 9 فرنسيات منتميات لداعش من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في شمال غرب سوريا.



وقال الوزير، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 16، 2019: سأتوجه إلى العراق لمناقشة الإطار القانوني لمحاكمة المنتمين لداعش المعتقلين في سوريا.

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وفي وقت سابق حذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن الهجوم التركي على مناطق في شمال شرق سوريا سيتسبب في هروب سجناء لداعش.

وبدأت تركيا، قبل أسبوع، عملية عسكرية واسعة ضد قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة والرقة السوريتين.

وأدت العملية التركية إلى نزوح أكثر من 200 ألف مواطن من تلك المناطق.