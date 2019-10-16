مقتل شرطيين وجرح 20 طفلا في انفجار بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جلال اباد

قتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلا بجروح في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في شرق أفغانستان اليوم.

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وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان، أسد الله دولت زاي، في تصريح للصحفيين، "إن الانفجار أمام مقر الشرطة دمر جزئيا مدرسة أطفال مجاورة".

وأضاف أن التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير، مشيرا إلى أن نحو 20 تلميذا أصيبوا بجروح".

من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأفغانية الحصيلة، واتهمت حركة طالبان الإرهابية بالوقوف وراء التفجير.