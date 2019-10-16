شكرا لقرائتكم باريس: فرار 9 فرنسيات من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء، فرار 9 فرنسيات من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في سوريا، مؤكداً أن المخيمات التي تؤوي معتقلي "داعش" بشمال شرقي سوريا ليست مهددة "في الوقت الراهن".

وأضاف أنه سيتوجه إلى العراق لبحث الإطار القضائي للتمهيد لمحاكمة الإرهابيين في سوريا.

وقال لودريان لشبكة "بي.إف.أم" التلفزيونية وإذاعة "مونت كارلو": "بحسب علمي، وفي الوقت الراهن، فإن الهجوم التركي وتموضع قوات سوريا الديموقراطية لم يؤديا إلى تهديد سلامة وأمن تلك المخيمات الواقعة بشكل رئيسي في شمال شرق سوريا".

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وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أعلنت، الأحد، أن بلادها "قلقة" لفرار حوالي 800 شخص من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش من مخيم للنازحين في سوريا، داعية أنقرة مرة جديدة إلى "إنهاء تدخلها العسكري" في سوريا "بأسرع ما يمكن".

وقالت سيبيت ندياي على قناة "فرانس 3" الحكومية "بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل، ولهذا السبب نأمل أن تنهي تركيا... بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأت به، والذي قمنا بإدانته بوضوح".

وكانت "الإدارة الذاتية الكردية" أعلنت في وقت سابق الأحد، "فرار 785 شخصاً" من أفراد عائلات "داعش" من مخيم عين عيسى للنازحين بعدما طاله قصف القوات التركية، التي تشن هجوماً منذ الأربعاء في شمال شرقي سوريا. فيما قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن قوات الأمن ليس لديها ما يكفي من الأفراد لحراسة المخيم.