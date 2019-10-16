تجمّع موارنة من أجل لبنان:للاسراع بتأمين الاعتمادات اللازمة لتجهيز الدفاع المدني

أثنى تجمّع موارنة من أجل لبنان على التعاضد الذي ظهر في الساعات الماضية، وطالب المعنيين على المستويين التشريعي والتنفيذي، بـ"الاسراع في تأمين الاعتمادات اللازمة لتجهيز الدفاع المدني بمستلزمات اطفاء الحرائق والتعامل مع الكوارث الطبيعية من دون اي تأخير، والاسراع كذلك في تنفيذ قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني الذين يقاومون النيران باللحم الحي".

واعتبر ان "اقرار الموازنة المترافقة مع الاصلاحات المطلوبة، التي تضع الاصبع على جرح الفساد وتضبط الانفاق، وتحمل رؤية اقتصادية ولا تكون على حساب الناس، مطلب ملحّ لاستعادة الثقتين المحلية والدولية، وجذب الاستثمارات الخارجية، واطلاق عجلة المشاريع التي تحتاجها البلاد".

وطالب التجمّع المعنيين بـ"الانكباب الجدّي على معالجة مسألة قروض الاسكان، التي اثّرت سلبا على مستقبل الشباب اللبناني، واصابت عشرات المهن والقطاعات، واعادة اطلاقها كفيل بتحريك الأمور واراحة الناس من جديد".

ودعا التجمّع الى "اعتماد الهدوء والحكمة في لغة التخاطب بين القوى والأحزاب، لأن البلاد تحتاج الى الاستقرار الذي يمكن البناء عليه للمرحلة المقبلة"، مطالبا الجميع بـ"الابتعاد عن التشنج واستعادة لغة الماضي، لأنها لا تخدم مصلحة لبنان وسعيه الى النهوض من كبوته".

ودعا التجمّع الى "احترام المقامات والمواقع الرسمية، ويرفض اي تطاول على موقع رئاسة الجمهورية، لما يشكّله من رمز للبلاد".