طرابلسي: التعليم المهني والتعليم أونلاين يساهمان في تنمية المهارات وتقليص البطالة

شرح النائب ​ادكار طرابلسي​ خلال ورشة عمل حول "دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية" "اقتراحَي قوانين سبق وأن تقدّم بهما الى البرلمان اللبناني"، مشيراً إلى "اقتراحه الأول لقانون دمج التعليم المهني بالتعليم العام"، مُشدّداً على أنه "طالما لم يُصَر الى تطوير برامجنا التربوية لتؤمن التدريب المهني الالزامي والمبكر لطلاب التعليم الاساسي والثانوي العام، سيبقى هؤلاء بعيدين عن الالتحاق بالمدارس المهنية واختيار الاختصاصات التي تؤمن دخولهم الى سوق العمل".

كما اوضح اقتراحه لقانون ثانٍ يطلب فيه تشريع التعليم الجامعي الرقميّ أو الأونلاين لمواكبة التطور التربوي الكبير الحاصل في هذا المجال في العالم المتقدّم وفي الدول العربية المجاورة، مؤكداً أن "مئات اللبنانيين يتابعون دراساتهم في صفوف عبر الانترنت في أرقى جامعات العالم المعترف بها، وأنه لا يجوز حرمانهم معادلة شهاداتهم ولا حرمان جامعاتنا المحلية من استخدام التدريس عن بُعد لخدمة عشرات الالاف من الطلاب في لبنان والعالم العربي".

من جهة أخرى، استنكر طرابلسي "إهمال صيانة طوافات الاطفاء وتجهيز فرق الاطفاء عديدا وعدة"، منددا بـ"استغلال البعض المآسي الوطنية من أجل التصويب السياسي باتجاه من لا دخل له في هذا التقصير ولإثارة الفتن بين الناس".