أعلن رئيس بلدية ​بعورتا​ عدنان العياش عن "تجدد الحريق في البلدة صباحا ودخان كثيف ينبعث من موقع الحريق الذي اندلع بالامس وأخمدته مياه الامطار"، مناشداً فرق عناصر ​الدفاع المدني​ والجيش بـ"التدخل لاخماد الحريق الذي تجدد صباح اليوم في البلدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بعورتا: تجدد الحريق في البلدة صباحا ونناشد المعنيين التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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