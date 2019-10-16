أفادت جمعية "اليازا" عن "قطع الطريق في بلدة رسم الحدث في شعت من قبل ​اصحاب الفانات​".

يذكر ان أصحاب هذه الفانات نفذوا اعتصاما منذ أيام احتجاجا على حجز فانات من قبل القوى الامنية بسبب موتورات المازوت.

وكان رئيس ​الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل​ في لبنان مروان فياض، قدد شدد في وقت سابق على أنّ "فانات" الموت مخالفة لجميع القوانين والأنظمة. هم عصابة منظّمة يعملون على خطّ بعلبك- بيروت، خط الشمال- بيروت وخط الجنوب- بيروت". وأوضح، أنّ "تحرّك أصحاب "الفانات" هو للاحتجاج على حجز قوى الأمن نحو 100 "فان" مُخالف تعمل على المازوت على خط بعلبك- بيروت".