عبر وزير شؤون المهجرين غسان عطالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفه بأن يتم "استغلال كلامي للسيّدة بولا يعقوبيان في غير مكانه وأن يأخذ منحى التعرّض للمرأة وشرفها علماً أنني لم أقل كلمة واحدة في هذا الاطار والقصد كان الحديث عن الأخلاق والتاريخ في إطارهما السياسي والمواقف الشعبوية غير الصادقة تجاه الناس".
وشدد على انه "أكنّ كل الاحترام للمرأة وأؤكد أنّني كما لا أقبل التعرّض لأمّي وأختي وزوجتي وابنتاي والسيّدات في فريق عملي لا يعنيني التدخل في الحياة الشخصيّة لأيّ كان وكلّي أسف كذلك في أن تأخذ السيّدة يعقوبيان كلامي من الاتجاه السياسي الى أمور ومواضيع لم آتِ على ذكرها".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: أكنّ كل الاحترام للمرأة ولم أتعرض لشرف النائب يعقوبيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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