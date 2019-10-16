حنكش: لو تم توظيف حراس الأحراج وصيانة طائرات الإطفاء لكنا بألف خير اليوم

تقدّم عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​ باعتذاره من "أهلي في كلّ المناطق لعدم وجودي معهم على الأرض ومساعدتهم بإخماد ​الحرائق​ بسبب وجودي خارج لبنان"، لافتًا إلى أنّ "بناءً على توجيهات رئيس "حزب الكتائب" ​سامي الجميل​، أجدّد الطّلب من كلّ الرفاق مساعدة البلديات و​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​ بكلّ الوسائل الممكنة، وفتح كلّ أقسامنا للأهالي المنكوبين".

وركّز في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني أتابع بألم كيف يتألّقون كلّ مرّة: أوّلًا وزير يهدّد من لا بفرز "ما يسمعو صوته" وهو لم يقم بأدنى واجباته، وبعدها بطالب ب​الإعدام​ لمسبّبي الحرائق وهو أمام هول الكارثة أقلّه يستقيل، ثانيًا نائب غاضب على النيران لفقدانها ​التوازن الطائفي​، وثالثًا وزير تنتفض رجولته على نائبة، وهي "قد الـ10 وزراء".

وشدّد حنكش على انّ "لو من أصل الـ5000 وظيفة إنتخابيّة، تمّ فرز 500 وظيفة لحراس الأحراج، وبمعاشات الـ4500 الباقية تمّ تثبيت عناصر الدفاع المدني الأبطال، وبدل سفر الوفد وفتح صالونات وشراء طيارات خاصة، تمّ شراء طائرات إطفاء وصيانتهم، لكنّا بألف خير اليوم". وأكّد أنّ "الحق مش عليكن بس، الحق كمان على يلّي مصدّكن".