قيومجيان: أقف مع بولا يعقوبيان بوجه التخلّف والتمييز والجهل وعقم العقول

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنه مع النائب بولا يعقوبيان، قائلا "أرى نفسي اليوم واقفاً الى جانب صديقتي يعقوبيان، رغم اختلافنا في الموقف والموقع السياسي وأقف مع بولا المرأة والأم وكرامة الإنسان وأقف مع بولا بوجه التخلّف والتمييز والجهل وعقم العقول".

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