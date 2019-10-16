أوضح الامين العام للهيئة العليا اللاغاثة اللواء الركن محمد خير أن "الرماد ما زال ساخنا والبلديات التي لها علاقة بالحرائق لم تقدر بعد حجم الاضرار في بلداتها"، مؤكداً أن "الهيئة جاهزة للكشف على الاضرار وعلى كل رئيس بلدية أخذ اللوائح من المواطنين لمعرفة اضرارهم ولائحة للاحراج وتسليمنا إياها من أجل احالتها إلى الجيش والمعنيين يعملون على كشفها ميدانيا وبعدها تحال إلى مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات".
وفي حديث إذاعي، لفت خير إلى ان "معظم الاضرار هي في الاحراج ولم تطل منازل الناس"، موضحاً أنه " اليوم تبدأ البلديات بعمليات جرد للاضرار عن طريق رفع تقارير لكي نستطيع مساعدة المتضررين، الاغاثة لا تتدخل بالحرائق، ضخامة الاضرار كانت في الاحراج".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير: الاغاثة لا تتدخل بإخماد الحرائق وستحال الأضرار للحكومة لاقرار التعويضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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