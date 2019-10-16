مسؤول روسي: نتخذ مع السلطات السورية إجراءات لتأمين انسحاب القوات الأميركية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين أن "قيادة القوات الروسية في البلاد والسلطات السورية تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا"، مشيراً إلى أنه "يستمر انسحاب وحدات القوات المسلحة الأمريكية من مناطق شمال شرقي سوريا وقد انسحب العسكريون الأميركيون من نقاط التمركز في عون الدادات وأم ميال في محيط منبج بريف حلب وغادروا باتجاه الحدود السورية _العراقية".

ولفت إلى أن "السلطات السورية وقيادة القوة الروسية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين انسحاب أفراد قوات الدول الأجنبية"، داعياً "سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاءها في "التحالف الدولي" للامتناع عن أي أعمال عدائية تجاه عسكريي قوات الدول الأجنبية أو التشكيلات المتحالفة معها".