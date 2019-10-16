وزير الدفاع القطري: ليس جريمة أن تعمل تركيا على حماية نفسها من المجموعات الإرهابية

أكد وزير الدفاع القطري ​خالد بن محمد العطية​ أنه "ليس جريمة أن تعمل تركيا على حماية نفسها من المجموعات الإرهابية"، مشيرا الى ان "تركيا تستضيف 4 ملايين لاجيء ولو كان تعاملها سيئا لفتحت الأبواب وأغرقت أوروبا باللاجئين".

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