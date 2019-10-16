أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ دعا الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ لزيارة روسيا في الايام القادمة أي قبل نهاية شهر تشرين الاول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين دعا أردوغان لزيارة روسيا في الأيام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.