أعلن وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ عن "فرار 9 فرنسيات من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في ​سوريا​"، مشيراً إلى "إنني سأزور ​العراق​ لبحث الإطار القضائي لمحاكمة المتشددين في سوريا"، معلناً ان "المخيمات التي تحتجز معتقلي داعش ليست مهددة في الوقت الراهن".

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كانت هذه تفاصيل خبر لودريان: المخيمات التي تحتجز معتقلي داعش بسوريا ليست مهددة في الوقت الراهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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