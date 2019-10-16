مقتل شرطيين وجرح 20 طفلًا في انفجار في أفغانستان







اسماء السيد - جلال آباد: قتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلا بجروح في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في شرق أفغانستان الاربعاء، وفق مسؤولين. قال المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان أسد الله دولت زاي إن الانفجار أمام مقر الشرطة دمّر جزئيًا مدرسة دينية مجاورة. Advertisements أضاف إن "التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير" وأن "قرابة 20" تلميذا أصيبوا بجروح. وجرح أيضا ستة من عناصر الشرطة. وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة واتهمت طالبان بالوقوف وراء التفجير. لم تصدر الحركة بعد أي بيان. وتنتظر أفغانستان حاليا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الشهر الماضي. وشهدت عملية الاقتراع هجمات محدودة تنبنها طالبان التي سعت الى عرقلة العملية الديموقراطية.



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