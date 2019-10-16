شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الإخوان منصات لإطلاق الشائعات ويستهدف إحباط المصريين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إعلام قنوات الإخوان التى تبث من الخارج بأنه عبارة عن منصات لإطلاق الشائعات والتحريض ضد مصر، وتستهدف نشر الإحباط وسط جموع الشعب المصري.

وأضاف عمران: "لا شك أن المتابع لقنوات الإخوان يتبين له من أول وهلة ضحالة فى التحليل، حيث تعتمد هذه القنوات على مقولة (عدو عدوك صديقك)، فالتضليل الإعلامى بها يمثل منهج عملها.. ففى كل إنجاز للدولة المصرية ترافقها حملة تشويه تعتمد على معلومات كاذبة من خلال تحليلات ومواقف سياسية غير محايدة ليست بالضرورة ضحلة كما توحى فى ظاهرها، وإنما هى مجتزأة ومشيطنة وفى ثناياها حقد دفين على كل ما هو وطنى".

وأضاف: "لذا تأتى مواضيعها متشابه ومكررة ولا تنم على أن من يقدمها يحمل مثقال ذرة من معلومة صادقة أو منهجية إعلامية معتبرة، حتى أصبحت هذه القنوات لا تقدم أى جديد أو حتى مادة إعلامية مفيدة، فهى ما بين برامج تحمل فكرة واحدة تتناول الهدم فى نظام الدول أو بث اليأس بين أبناء الوطن أو التحريض على العنف والخروج على النظام".

وتابع عمران: "ففى الوقت الذى نرى فيه الرئيس كل يوم يفتتح مشروعا قوميا جديد نرى قنوات الإفك والبهتان تخرج علينا بتقارير صحفية مفبركة تتكلم عن الفقر والفقراء، وتحمل النظام الحالى أخطاء أنظمة سابقة"، مضيفً: "فهذه القنوات أبعد ما يكون عن الإعلام الصحيح فهى منصات إطلاق إشاعات وكذب وتحريض ضد الوطن والمؤسسات وتعمل بمثابة أدوات هدم وتخريب للأوطان بأيدى خونة ومرتزقة بدرجة إعلاميين لا هم لهم إلا كيف يهدمون كل بناء ويشككون فى كل إنجاز".