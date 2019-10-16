بسخرية كبيرة.. ترامب يقلد ملكا عربيا تحدث معه وقت نقل سفارة أمريكا إلى القدس – فيديو

كشف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تفاصيل محادثة هاتفية جمعته بأحد الملوك العرب، لم يذكر اسمه، وقت إعلان الولايات المتحدة نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس.

وبأسلوب ساخر، قلد الرئيس الأمريكي، في كلمة له أمام مؤيديه، نهاية الأسبوع الماضي، أحد الملوك العرب، وقال: “أخبرني الملك: أردت أن أتصل بك لأقول لك إننا سنعارض بشدة، فرددت عليه: كنت أتمنى لو تحدثت معك قبل الآن.. آسف”، وسط تصاعد ضحكات الحاضرين.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في السادس من شهر دجنبر من سنة 2017، قبل أن ينقلها فعليا، في شهر ماي من العام الماضي، وهو ما خلف غضبا واسعا في العالم العربي، كان أقواها على المستوى الرسمي عربيا، على لسان المغرب، والأردن، إذ وجه الملك محمد السادس رسالة رافضة لهذه الخطوة إلى “ترامب”، كما اعتبرت الأردن قراره باطلا، وفيما بعد شكل البلدان فريقا دبلوماسيا موحدا للدفاع عن القضايا المشتركة، من بينها القضية الفلسطينية.