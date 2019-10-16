العملية العسكرية بسورية: بنس يطير لتركيا والنواب الأميركي يبحث سحب القوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم الأربعاء، إلى تركيا لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سورية والتفاوض مع الأكراد، حيث سيبحث ذلك مع الرئيس رجب طيب إردوغان، فيما يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار الرئيس دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من سورية.

ويضم الوفد الذي يقوده بنس إلى أنقرة، وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حيث من المزمع أن يجتمعوا مع الرئيس التركي.

وطالب ترامب بوضع حد فوري للعملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سورية، وهي العملية العسكرية التي شرعت بها تركيا بعد أن أعلن ترامب سحب القوات الأميركية بعيدا.

وتأتي زيارة بنس لأنقرة في الوقت الذي أعلن ترامب فرض عقوبات جديدة على تركيا في محاولة للضغط، قائلا "نحن نطالب بوقف إطلاق النار، ولدينا كثير في جعبتنا، إذا لم تمتثل تركيا".

إلى ذلك، يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت، اليوم الأربعاء، على قرار من الحزبين يعارض قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأميركية من شمال شرق سورية.

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ويبرز هذا الإجراء إجماعا ساحقا للكونغرس على أن قرار ترامب أضر بالمصالح الأميركية في المنطقة، وساعد خصوما، بما في ذلك تنظيم "داعش" وروسيا وإيران.

وينص مشروع القرار على أن الكونغرس يعارض انسحاب القوات الأميركية.

كما سيكون هناك إجراء مماثل من الحزبين في مجلس الشيوخ.

ينص هذا الإجراء على أنه يتعين على تركيا وقف العمليات العسكرية في سورية، ويتعين على الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية للأكراد المحاصرين، كما يدعو ترامب إلى وضع خطة واضحة ومحددة لهزيمة تنظيم "داعش" بشكل دائم.