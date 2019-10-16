المشتركة تبحث مع وزارة التربية والتعليم خطط مناهضة العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد نواب القائمة المشتركة اجتماعا مع مدير عام وزارة التربية والتعليم، شموئيل أبوآب، ومدير دائرة المعارف العربيّة، د. عبد الله خطيب، وذلك بطلب من رئيس طاقم القائمة المشتركة لمناهضة العنف والجريمة، النائب منصور عباس، واستمرارًا لتحركهم أمام الوزارات المختصة والمسؤولين لمعالجة انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وشارك في الاجتماع الذي عقد أمس، الثلاثاء، في مجلس محلي كفر ياسيف بحضور رئيس المجلس، شادي شويري، ورئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، ورئيس لجنة التربية والتعليم في القائمة المشتركة، النائب وليد طه.

عباس: برامج تربوية

وتحدث النائب عباس بأن الداعي لهذا الاجتماع الخاص مع مدير عام الوزارة ومدير المعارف العربية هو الضرورة الملحة لتفعيل وإعطاء جرعات تربوية وقيمية لمعالجة ثقافة وسلوك العنف والجريمة من خلال برامج تربوية داخل المدارس ومن خلال الخطط التربوية اللامنهجية.

وقال إن "العلاج التربوي ملح وضروري حتى لو أعطى ثماره على المدى البعيد". ونبّه كذلك إلى "أهمية تطوير منهاج التربية الدينية كإحدى العلاجات الوقائية لهذه الآفة المجتمعية".

عودة: الإجرام تحله الشرطة والعنف نحله نحن

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وقال النائب عودة، إن "القائمة المشتركة تواصل طرح قضية العنف والجريمة. إذا كان القضاء على قضية القتل مُلْقًى على عاتق الشرطة فإن العنف خاصة في المدارس والجيل الناشئ فنحن نستطيع المساهمة في الحلول وفي صياغة الرؤيا والمشاريع، ولهذا التقينا بقيادة وزارة المعارف".

طه: توفير الموارد

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في القائمة المشتركة، النائب طه، إن "هناك فرقا بين ظاهرة الإجرام والجريمة وبين مظاهر العنف. بالنسبة للجريمة والإجرام فإن المسؤولية كاملة تقع على عاتق الدولة وذراعها الشرطة في محاربة الظاهرة والقضاء عليها على اعتبار أن المواطن العربي لا يملك الأدوات لمحاربة الجريمة، أما فيما يتعلق بالعنف ومظاهره المتعددة اللفظية والنفسية والجسدية فإن مسؤولية هذا النوع من العنف تقع على عاتقنا كمجتمع عربي، ومن واجب وزارة المعارف تجنيد كل ما يلزم من موارد وبرامج لإدخالها في منهاج التعليم الصباحي والتعليم المكمل اللامنهجي".

وأضاف أن "التعاون بين المجتمع العربي بسلطاته المحلية ومدارسه مع وزارة التربية والتعليم في هذا السياق ضرورة ملحة جدا".

أبوآب: ضرورة متابعة جلسات العمل والشراكة

وأكد مدير عام وزارة التربية والتعليم على أهمية متابعة هذا الموضوع، واستعرض الخطوات العملية في الوزارة للتصدي للعنف والجريمة. ودعا النواب لجلسات عمل ومتابعة الموضوع خلال المرحلة المقبلة لتقديم ما هو مطلوب في هذا الصدد.