ظن أنّه مصاص دماء فهاجمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حوكم رجل أميركي، مؤخرا، بتهمة التهجم على صديقه بهدف القتل بعدما "ظن" أنه مصاص دماء، وهي شخصية ميثولوجية أسطورية عادة ما يُشار إليها بأنها تمثل الشر.

وذكرت صحيفة "كيتساب صن" الإثنين أن محكمة مقاطعة كيتساب وجهت لمواطن (40 عاما) من بريميرتون الاتهام للاشتباه في استخدامه عارضة معدنية ومهاجمة رفيق سكنه في الصدر.

وقال الضحية لعناصر الشرطة في المقاطعة إن المشتبه به اتهمه بأنه مصاص دماء وهدد بقتله وضربه بعارضة معدنية.

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وأوضح الضحية أنه خشي على حياته لأن المشتبه به يعاني مشاكل عقلية خطيرة إضافة إلى أن بنيته الجسدية أضخم.

أما شقيق المشتبه به قال لنواب المقاطعة إن الضحية قال تندرا: "أهذا ما يطلقه الصبية علي هذه الأيام؟".

وقالت السلطات إن المشتبه به اعتقد أن رفيق سكنه أقر بأنه مصاص دماء حقيقي.