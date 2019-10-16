فينغر: رفضت قيادة ريال مدريد 3 مرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، لبعض العروض التي تلقاها خلال فترة تدريب "الغانرز".

وقاد فينغر آرسنال بداية من أيلول/سبتمبر 1996، لمدة 22 موسمًا متتاليًا، وفاز مع الفريق اللندني بلقب البريمييرليغ 3 مرات.

وكشف أرسين فينغر في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت، عن رفضه لتدريب ريال مدريد 3 مرات.

وقال المدرب الفرنسي "آرسنال كان المكان المثالي بالنسبة لي، ولذلك فضلت عدم المخاطرة بالتغيير في عملي".

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وخلال الفترة التي قضاها فينغر في آرسنال، لجأ ريال مدريد إلى 19 مدربًا من بينهم فابيو كابيلو وفيسنتي ديل بوسكي وزين الدين زيدان.

وأكد فينغر أنه فضل البقاء في آرسنال، رغم أن رحيله لتدريب ريال مدريد، كان سيجلب له مجموعة من الألقاب بجانب الأموال الطائلة.

وختم "لا أعلم إذا كنت محقًا أم لا في رفض الفريق الملكي، لكني أشعر في نفس اللحظة أنني كنت في فريق يلبي احتياجاتي وطموحاتي كمدرب".