تصفيات يورو 2020: إسبانيا تتعادل أمام السويد وتضمن تأهلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل منتخب إسبانيا في مباراته أمام منتخب السويد بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدف المنتخب الإسباني اللاعب رودريغو مورينو، وفي المقابل سجل هدف المنتخب السويدي اللاعب ماركوس بيرج.

وبهذا التعادل ضمن الماتادور الإسباني صدارة المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة ليتأهل إلى نهائيات يورو 2020، وفي المقابل أصبح برصيد منتخب السويد 15 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان من الضيوف، حيث سدد فابيان رويز لاعب خط الوسط كرة من خارج المنطقة، حولها الحارس أولسن إلى ركلة ركنية في الدقيقة 3.

وأهدر تياغو ألكانتارا فرصة هدف مُحقق في الدقيقة 7، حيث استلم الكرة في منطقة الجزاء وراوغ الحارس أولسن لكنه فشل في السيطرة عليها لتذهب الكرة إلى خارج الملعب.

واستمرت محاولات الماتادور لتسجيل هدف التقدم، حيث أرسل رودري تسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن الحارس أولسن تصدى لها ببراعة في الدقيقة 10.

وجاءت أول تسديدة على مرمى دي خيا، عن طريق لوستيج لاعب منتخب السويد في الدقيقة 26، حيث أمسك بها الحارس على مرتين.

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وتألق دي خيا في التصدي لتسديدة قوية من روبن كوايسون مهاجم منتخب السويد، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 32.

وتلقى فابيان رويز تمريرة رائعة من زميله داني سيبايوس داخل المنطقة، وسدد على مرمى السويد، لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ماركوس بيرج مهاجم منتخب السويد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50، من كرة رأسية حيث ارتدت الكرة من الحارس دي خيا بعد تسديدة من فورسبرغ.

وحاول الإسبان العودة في النتيجة، وسدد رودري كرة رأسية مستغلًا ركنية في الدقيقة 58، لكن الحارس أولسن أمسك بها بسهولة.

وتلقى لاروخا ضربة موجعة، حيث اشتكى الحارس ديفيد دي خيا من آلام، وخرج من أرض الملعب وشارك بدلا منه الحارس كيبا في الدقيقة 60.

ودفع مدرب إسبانيا، برودريغو بدلًا من ألكانتارا، وأخيرًا خيسوس نافاس بدلًا من كارفاخال لتأمين الجبهة اليمنى بشكل أكبر.

واقتنص المنتخب الإسباني هدف التعادل في الدقيقة 92 عبر البديل رودريغو الذي استغل كرة عرضية من زميله فابيان رويز، وسدد في الشباك بدون أي رقابة من دفاع الخصم، ليمنح نقطة التأهل للماتادور.