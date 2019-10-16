مصرع شاب من كفر قرع في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب عبد أبو فنة (22 عاما)، من قرية كفر قرع مصرعه متأثرا بالجراح التي أصيب بها جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، بالقرب من القرية، أسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من قرية كفر قرع، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى 4 جرحى، فيما تم استدعاء مروحية قامت بنقل شاب وصفت جراحه بالخطيرة جدا إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، حيث أقر الأطباء وفاته لاحقا، فيما نقل 3 جرحى إلى مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة التي واصلت للمكان الشارع أمام حركة السير وطالبت من جمهور السائقين السفر عبر طرقات بديلة إلى حين الانتهاء من التحقيقات الأولية ومعالجة الحادث وإخلاء المركبات الضالعة بالحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة وشاحنة.