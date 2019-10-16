شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: العلاقة بين الإمارات وروسيا علاقة نموذجية والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة خليجية، أنه "تحدد نجاح العلاقات بين الدول عندما تستوفي عدة شروط، من بينها القيم المشتركة، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، واحترام السيادة والاستقلال، والمصالح المتبادلة، واعتبار العلاقة الإنسانية مبدأ أساسياً، والالتزام بشرعة الأمم المتحدة كمحدد للعلاقات".

وتقول صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء "من هنا فإن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا تنطلق من الإيمان المشترك بكل هذه المبادئ كمعيار وحيد، لذا فهي تنطلق من قاعدة راسخة، وتأخذ مدى واسعاً في التطور يوماً بعد يوم".

وبينت أن "الاستقبال الحافل الذي خصته دولة الإمارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل رمزية خاصة تعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين، وما تكنه من تقدير لروسيا رئيساً وشعباً، إذ أثبتت التجارب أن هذه العلاقات تقوم على أفضل ما في العلاقات الدولية من قيم، كما تستند إلى تفهم لمعنى الصداقة وما تتميز به من صدق وصراحة، والأهم أن هذه العلاقات تقوم على الأخلاق، باعتبار أن السياسة بلا أخلاق تتحول إلى قوة هدامة، بدل أن تكون رافعة للبناء والتعاون وتبادل المصالح".

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وبحسب الصحيفة "من هذا المنطلق أكد اللقاء أمس بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس بوتين، على علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها على المستويات كافة، إذ أكد سموه أن العلاقات التاريخية بين البلدين أصبحت ثمارها واضحة من خلال تعاونهما المشترك في المجالات كافة".

ومضت "لقد شكل إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي تم توقيعه العام الماضي بين البلدين، نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، تعبّر عن الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع، وهو ما يتجلى في تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وأحدث هذه الاتفاقيات ما تم توقيعه يوم أمس في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبيئة، وبهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.

واختتمت "وكان للأوضاع الإقليمية نصيب في المحادثات التي تناولت مسألة الإرهاب وضرورة التصدي له وللقوى التي تقف وراءه، وأهمية الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط عموماً من منطلق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدتها، والحرص على ضمان استمرار إمدادات النفط وحرية الملاحة في الممرات الدولية،

العلاقة بين الإمارات وروسيا علاقة نموذجية، لذا تكتسب المزيد من النجاح والتطور. -