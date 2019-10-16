شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر منصات إطلاق صواريخ للمليشيا في صعدة والان مع التفاصيل

دمرت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في محافظة صعدة بشمال اليمن، واستهدفت بثلاث غارات تحركات وتجمعات للحوثيين في مديرية مجز، كما قصفت بثلاث غارات أخرى مديرية الظاهر.

وذكرت مصادر محلية في صعدة أن الغارات أدت إلى تدمير آليات عسكرية حوثية، بينها منصات إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة يضم طائرات مسيرة إيرانية الصنع، كما خلفت الغارات عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وكانت مقاتلات التحالف شنت، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 30 غارة على مواقع وتجمعات وآليات الحوثيين في صعدة، أدت إلى تدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.

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في السياق، واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي عملياتها العسكرية في جبهة البقع بمديرية كتاف، وتمكنت خلالها من تدمير رتل عسكري تابع للحوثيين، وفقاً لقائد لواء التحرير العميد جمال القلعي، مشيراً في تصريح صحافي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن قوات اللواء مسنودة بمقاتلات ومدفعية التحالف استهدفت رتلاً عسكرياً للميليشيات في سلسلة جبال رشاحة، بعد محاولتها التسلل إلى المنطقة ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية، ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي.

وأوضح القلعي أنه تمت غنيمة أسلحة خفيفة ومتوسطة، خلفتها عناصر الحوثي التي فرت على وقع ضربات الجيش والتحالف في المنطقة، مؤكداً استعداد الجيش لاستكمال تحرير كامل المديرية والمحافظة، وكامل التراب اليمني من عناصر الحوثي الإيرانية.

وكان المركز الإعلامي لمحور كتاف حذر، أخيراً، سكان المديرية من الاقتراب أو التجمع بالقرب من المناطق العسكرية، ومناطق التماس التي تشهد مواجهات بين قوات الجيش والميليشيات الإيرانية، كما حذرهم من السماح لعناصر الحوثي باستغلال مناطقهم لمهاجمة الجيش، حتى لا يعرضوا أنفسهم للاستهداف والقصف.