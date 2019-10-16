شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يطال تجمعات للمليشيا برازح والان مع التفاصيل
قصفا القوات السعودية، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 16، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من مسافات بعيدة.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الصاروخي والمدفعي.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في محافظة صعدة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.
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