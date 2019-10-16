شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنشئ سوقا سوداء لتجار من عناصرها في ذمار والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أنشأت سوقاً خاصة ببيع مشتقات النفط لتجار السوق السوداء وسط مدينة ذمار.

وذكرت أن مليشيا الحوثي أنشأت سوقاً لتجار من عناصرها لبيع المشتقات النفطية بالقرب من محطة الورقي وسط المدينة.

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وتابعت المصادر، أن المليشيات وفرت كامل الحماية لعناصرها التي تقوم ببيع المشتقات النفطية في تلك المنطقة، حيث تتوفر فيها جميع أنواع المشتقات، ديزل وبترول وغاز.

ووفق المصادر فإنه يتم بيع مادتي الديزل والبترول في تلك الأسواق بمبالغ لا تقل عن 20 ألف ريال لكل 20 لتراً، فيما يتم بيع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر يترواح بين 12 - 10 ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تفتعل أزمة خانقة في المشتقات النفطية في عدة محافظات يمنيه تقع تحت سيطرتها، وتدعم السوق السوداء لتجني من ورائها مبالغ مالية باهظة.