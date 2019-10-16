العلي بك تصدر بيانا بشأن حادثة مدرسة رمضان في النجف

اصدرت وزيرة التربية سها العلي بك، الاربعاء، بيانا بشأن حادثة مدرسة رمضان في النجف، فيما طالبت بفتح تحقيق عاجل ورفع دعوى ضد الفاعلين.
وقالت العلي بك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا ندين ونستنكر ما حصل ثانوية رمضان للبنين على مدير المدرسة زهير سلمان والكادر التدريسي من قبل احد الطلبة"، مبينة انه "تم التوجيه بفتح تحقيق عاجل".
واضافت ان "الوزارة ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الفاعلين"، مستهجنةً في الوقت نفسه "هذه الافعال التي تشوه المسيرة التربوية وتسيء للاخلاق العامة والعلاقة المقدسة بين الطالب و المدرس".
يذكر ان اعتداءً بالضرب وحرق سيارة مدير ثانوية رمضان للبنين في النجف قد حصل من قبل احد الطلبة.
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