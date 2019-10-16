ذكرت صحيفة "لو فيجارو"، اليوم الأربعاء، أن إيران تحتجز باحثا فرنسيا ثانيا منذ الصيف، بعد احتجازها فاريبا عادلخاه في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد مصدران مطلعان على الأمر لرويترز أن رولان مارشال وهو باحث كبير في جامعة سيانس بو محتجز في إيران لكنهما أحجما عن ذكر المزيد من التفاصيل نظرا لحساسية المسألة.

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ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

ومارشال هو زميل للباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية وتحتجزها إيران منذ يونيو/حزيران الماضي.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت إيران إن دعوة فرنسا للإفراج عن فاريبا عادلخاه (60 عاما) تعد تدخلا في شؤونها الداخلية ولن يسهم في حل المسألة.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط بين إيران والولايات المتحدة وسط تزايد حدة التوتر بين الجانبين في الشهور الماضية.