مقتل شرطيين وإصابة نحو 20 طفلا في انفجار شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلا بجروح في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة شرقي أفغانستان، الأربعاء.



وقال المتحدث باسم حاكم ولاية "لغمان" أسد الله دولت زاي، إن الانفجار الذي وقع أمام مقر الشرطة دمر جزئيا مدرسة دينية مجاورة.

وأضاف أن التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير، مشيرا إلى أن قرابة الـ20 تلميذا أصيبوا بجروح، كما جرح أيضا 6 من عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة واتهمت حركة طالبان بالوقوف وراء التفجير.

يذكر أنه مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قتل 11 شرطيا أفغانيا على الأقل وأسر 13 آخرون عندما اقتحم عناصر من طالبان مقرهم شمالي أفغانستان.