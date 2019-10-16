صحيفة: الإمارات وروسيا تعملان حثيثاً على إحلال التنمية

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
أبوظبي موسكو - الخليج 365
قالت صحيفة خليجية، "توفر الإرادة السياسية بين الإمارات وروسيا لتوسيع دائرة التعاون بين البلدين، ميّز مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضيف الدولة الرئيس فلاديمير بوتين، والتي أثمرت عن توقيع اتفاقيات عديدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، قفزت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية وأهدافها المستقبلية إلى الأمام".
وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "الدولتان تعملان حثيثاً على إحلال التنمية بديلاً عن الخلافات والصراعات السياسية في المنطقة، وكان هذا المحرك الرئيس للمباحثات يعززه التعاون السابق في مجالات الطاقة النووية السلمية والفضاء، إضافة إلى العمل على استقرار وتوازن سوق الطاقة العالمي، واستثمار وتوظيف إمكانات كلا البلدين في خدمة الشراكة".
ومضت "تفتح الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات آفاقاً واسعة من التعاون مع روسيا، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتوافرة في الدول المتقدمة، كما تدرك روسيا أهمية الدور الإماراتي في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، إلى جانب كونها دولة تشهد نمواً اقتصادياً متزايداً، وتستشرف المستقبل بمشاريع نوعية، فبالتالي يمكن بناء منظومة مثالية من التعاون مع دولة بحجم وثقل جمهورية روسيا الاتحادية".
واختتمت "الإرهاب والكراهية والتعصب بين الأمم والشعوب، وتهديد السلم، عوامل تتفق الإمارات وروسيا على أنها أسباب رئيسة في تراجع التنمية بالمنطقة والعالم، لذلك تقفان مع توحيد الجهود الدولية لمجابهتها، من أجل ضمان مستقبل أفضل للشعوب وسط بيئة من الاستقرار والازدهار".
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