وزير الخارجية الأمريكي: انتخابات الرئاسة بتونس "علامة ديمقراطية فارقة"

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 بومبيو متابعات_الخليج 365 هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيّد، قائلاً إن انتخابه شكّل "علامة فارقة مهمّة على طريق الديموقراطية في تونس".

Advertisements وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حقّ التصويت الذي ناله بشقّ الأنفس". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا". وانتخب قيس سعيّد، أستاذ القانون المغمور، رئيساً لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% في المئة من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي.

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