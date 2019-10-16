اتهامات أمريكية لبنك تركي بالتورط في انتهاك عقوبات إيران

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أردوغان

متابعات_الخليج 365

اتهم مدعون أمريكيون في نيويورك، الثلاثاء، "هال بنك" الذي تديره الحكومة في تركيا بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تأتي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب غزوها لشمال سوريا.



ويتعلق الادعاء في مقاطعة نيويورك الجنوبية بخطة استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام.

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وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي لهال بنك، وسُجن بسبب لعبه دورًا في مخطط عمليات التهريب.

وهذه ليست الواقعة الأولى لبنوك تركيا، ففي ديسمبر/كانون الأول 2017، أغلق بنك الزراعة الدولي التركي فرعه في مدينة نيويورك، بعدما اتهمته الإدارة الأمريكية بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن موقع Executive الاقتصادي أن البنك الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير/شباط 2014، بشأن تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، المعتقل في أمريكا منذ مارس/آذار 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعادت في نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.