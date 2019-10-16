حميدتي: جئنا إلى المفاوضات بقلب مفتوح للتوصل غلى اتفاق سلام

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

متابعات_الخليج 365

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول محمد حمدان دقلو" حميدتي"، أن وفد السلطة الانتقالية جاء للحوار مع الأخوة فىالكفاح المسلح، بقلب مفتوح ونية صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.



والتقى رئيس الوفد الحكومي "حميدتي" "الثلاثاء، بجوبا بالرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، بحضور، توت قلواكمستشار سلفاكير للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة.

Advertisements

وأكد "حميدتي" التزام السودان بمنبر جوبا لاحتضان مفاوضات السلام بين الحكومة وفصائل الكفاح المسلح، مشيراً إلى أنهم الحكومةالانتقالية ستعمل مع الوساطه للتوصل إلى ترتيبات استئناف الحوار مع فصائل الكفاح المسلح التى وصفها بأنها جزء اصيل من الثورةالسودانية.

وأوضح الفريق اول محمد حمدان دقلو ان وفد التفاوض الحكومى جاهز للتوصل إلى إتفاق سلام شامل ينهى الحرب، مشيرا إلى انالاخوة فى الكفاح المسلح أكدوا أيضا جاهزيتهم لذلك.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، أن الرئيس سلفاكير أكد التزام منبر جوبا بقيادة عملية السلام فى السودان، مضيفاً أنهسيتم مناقشة كل ملفات عملية السلام وتحديد الاجندة الخاصة بالتفاوض خلال اليوم .

وأكد توت التزام الرئيس سلفاكير برعاية السلام وحرصه على توصل الأطراف السودانية إلى السلام الشامل.