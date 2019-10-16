مقتل 15 بينهم جندي في تبادل إطلاق نار بالمكسيك

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

ذكرت السلطات المكسيكية أن 15 شخصا، بينهم جندي، قتلوا جنوبي البلاد في تبادل لإطلاق النار بين الجيش وأفراد مشتبه بهم من عصابة للجريمة المنظمة.



وقال المتحدث الأمني روبرتو ألفاريز إريديا، في بيان عبر فيسبوك، إن الاشتباك وقع في تيبوتشيكا بولاية جيريرو، الثلاثاء.

وفي اليوم السابق، قتل 13 شرطيا في كمين نصبه أفراد مشتبه بهم لعصابة المخدرات "أجيليا"، على بعد نحو 500 كيلومتر غربي تيبوتشيكا.

وأضاف المتحدث أن الاشتباك الأحدث بدأ بعد أن تلقت السلطات بلاغا عبر الهاتف بوجود عناصر مسلحة في تيبوتشيكا.

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وتابع في البيان: "بدأ مسلحون مدنيون بالاعتداء على عناصر أمانة الدفاع الوطني، ما أسفر عن مقتل جندي و14 مدنيا مسلحا".

وكان العام الماضي يعتبر الأعنف في تاريخ المكسيك، إذ وقعت أكثر من 33500 جريمة قتل، وهو أعلى رقم منذ بدء التسجيل في 1997.

ولكن بلغت أعمال العنف في المكسيك مستويات جديدة في الربع الأول من عام 2019، إذ سجلت 8493 جريمة قتل من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9.6% عن الفترة نفسها من 2018، وفق الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام.

وسجلت المكسيك 250 ألف جريمة قتل منذ تعزيز انتشار الجيش في البلاد، بما يشمل الأرقام المسجلة العام الماضي، إذ تقاتل العصابات المفككة حديثا الجيش وبعضها بعضا ما يوقع ضحايا كثيرين.