شكرا لقرائتكم رويترز: واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد اعتداء أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت واشنطن، الأربعاء، إنها شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية في السعودية في 14 سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون إن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.