التحكم المروري: فتح جزئي للطريق عند مفرق صحرة الشويفات بعد قطعها لبعض الوقت

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"فتح جزئي للطريق عند مفرق صحرة ​الشويفات​ بالاتجاهين، و​حركة المرور​ كثيفة في المكان". وكانت قد لفتت في وقت سابق، إلى "قطع السير من قبل بعض المحتجين عند مفرق صحرة الشويفات ومفرق "التيرو".

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