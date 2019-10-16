رئيس بلدية مزرعة الضهر: الحرائق تجددت اليوم ونحن بحاجة لطوافات متخصصة

أوضح رئيس بلدية مزرعة الضهر حسيب عيد، أنّ "الحريق في المنطقة يوم أمس كان كبيرًا، وقد عملنا مع ​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​ و"​اليونيفيل​" لمحاصرته، كما أنّ الطقس ساعدنا في ذلك، لكن اليوم تجدّد الحريق في منطقة كبيرة، وينتشر بشكل واسع بسبب الرياح، ويهدّد المناطق المجاورة".

وشدّد في تصريح إذاعي، على أنّ "كأنّه لا تكفينا الخسائر الّتي نتكبّدها بسبب ​سد بسري​، حتّى أتى الحريق". ولفت إلى أنّ "الآن، هناك آليتين فقط للدفاع المدني موجودتان في المكان، ونحن بحاجة إلى طوافات متخصّصة نظرًا لوعورة المنطقة وتعذّر وصول الدفاع المدني إليها، لأنّ الخسارة الطبيعيّة كبيرة".