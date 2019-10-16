أوضح رئيس بلدية مزرعة الضهر حسيب عيد، أنّ "الحريق في المنطقة يوم أمس كان كبيرًا، وقد عملنا مع الدفاع المدني والجيش اللبناني و"اليونيفيل" لمحاصرته، كما أنّ الطقس ساعدنا في ذلك، لكن اليوم تجدّد الحريق في منطقة كبيرة، وينتشر بشكل واسع بسبب الرياح، ويهدّد المناطق المجاورة".
وشدّد في تصريح إذاعي، على أنّ "كأنّه لا تكفينا الخسائر الّتي نتكبّدها بسبب سد بسري، حتّى أتى الحريق". ولفت إلى أنّ "الآن، هناك آليتين فقط للدفاع المدني موجودتان في المكان، ونحن بحاجة إلى طوافات متخصّصة نظرًا لوعورة المنطقة وتعذّر وصول الدفاع المدني إليها، لأنّ الخسارة الطبيعيّة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية مزرعة الضهر: الحرائق تجددت اليوم ونحن بحاجة لطوافات متخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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