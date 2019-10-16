وزير الصناعة الايراني: تخطينا الحرب الاقتصادية والانتاج سجل نموا ملحوظا

اكد وزير الصناعة والتجارة الايراني رضا رحماني أن "ايران تخطت مرحلة الحرب الاقتصادية والحظر الجائر المفروض"، مشيرا الى "تحقيق زيادة ملحوظة في الانتاج خلال الستة اشهر الاخيرة". وخلال مراسم افتتاح ثلاثة مشاريع صناعية في مدينة دماوند التابعة لطهران، اوضح رحماني أن "معظم الصناعات وفي مختلف المجالات وخاصة في قطاع الالمنيوم والسيارات شهدت زيادة في الانتاج خلال 6 شهور فترة 21 آذار حتى 22 أيلول 2019"، مبيناً انه "خلال الفترة المذكورة سجل قطاع الصناعات الغذائية نموا بمقدار 15بالمائة والصلب الخام 6.5بالمئة والمنتجات الفولاذية 9.3بالمئة والنحاس 18بالمائة والسيراميك 6.5بالمئة".

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