الخارجية الصينية تدعو تركيا إلى وقف القتال في سوريا والعودة إلى المسار الصحيح

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ تركيا إلى "وقف الأعمال القتالية في سوريا والعودة إلى التسوية السياسية"، مؤكداً أن "الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، نعتقد أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل امتثالا تاما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قواعد العلاقات الدولية، والبحث عن سبل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشكلة بموجب القانون الدولي".
وشدد على أن "سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها ووحدتها يجب احترامها وحمايتها"، مؤكدا أن "بكين تحث تركيا على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى المسار الصحيح للتسوية السياسية".
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